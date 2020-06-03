مقاتلات بريطانية ترافق "إيل-20" الروسية

أعلن موقع القوات الجوية الملكية البريطانية في بيان أن مقاتلات تايفون البريطانية المتمركزة في ليتوانيا في إطار مهمة الناتو في القيام بدورية في المجال الجوي لدول البلطيق، حلقت فوق بحر البلطيق لمرافقة الطائرة الروسية "إيل- 20".

وأكد أن الحادث وقع في 2 يونيو حزيران.

ولم تعلق وزارة الدفاع الروسية بعد على هذه المعلومات.

سبق أن ذكر الجيش الروسي مرارا وتكرارا أن رحلات الطائرات العسكرية "تتفق تماما مع القواعد الدولية".

لا تمتلك دول البلطيق طائرات مناسبة للدوريات الجوية، لذلك، منذ أبريل نيسان 2004 (بعد انضمامها إلى الناتو) ، شاركت طائرات حلف شمال الأطلسي، التي مقرها في ليتوانيا في مطار زوكنيي على بعد خمسة كيلومترات من شاوليا، في حماية المجال الجوي بالتناوب. منذ عام 2014 ، أصبحت قاعدة إماري الجوية ساحة إضافية لنشر طائرات الناتو.

إيل-20: هي طائرة استطلاع إلكترونية مزودة برادار مسح جانبي، ومعدات تصوير، وماسح الأشعة تحت الحمراء، وأجهزة استشعار بصرية، ونظام اتصالات عبر الأقمار الصناعية لتبادل البيانات في الوقت الفعلي.