الجيش الأمريكي يحصل على جيل جديد من الأسلحة الصغيرة

بدأت القوات المسلحة الأمريكية في الحصول على جيل جديد من الأسلحة الصغيرة التي صنعتها الشركة الألمانية SIG Sauer في إطار برنامج NGSW (Next Generation Squad Weapons)، والذي يتضمن استبدال ترسانة كاملة من البنادق الهجومية والمدافع الرشاشة بنماذج جديدة، حسب الخدمة الصحفية ل SIG Sauer.

قالت الشركة: "قامت SIG Sauer مؤخرًا بتزويد الجيش الأمريكي بدفعة من الأسلحة الصغيرة في إطار برنامج NGSW ، بما في ذلك رصاصات عيار 6.8 ملم ، ومدفع رشاش خفيف SIG-LMG-6.8، وبندقية هجومية LCX-SPEAR وكواتم صوت . وأضافت أن مجموعة الأسلحة تم نقلها للاختبار والعملية التجريبية.

وأكدت الشركة أن "برنامج NGSW هو أكبر تحديث في ترسانة الأسلحة الصغيرة للجيش الأمريكي على مدى الخمسين سنة الماضية".

وأشارت الشركة إلى أن السلاح الجديد يتكيف مع الرصاصة المعدنية عيار 6.8 مم مع زيادة السرعة ومدى الإطلاق والكفاءة ، فضلاً عن انخفاض وزنها بنسبة 20٪ (بالمقارنة مع الرصاصة التقليدية عيار 5.56 ملم)..

يتم تصنيع جميع مكونات نظام NGSW في منشآت الفرع الأمريكي لـ SIG Sauer. وأكدت الشركة أن "السلاح تم إطلاقه وتسليمه في الوقت المحدد، على الرغم من وباء فيروس كورونا".