مقاتلة "سو-34" تستخدم القنابل الخرسانية...فيديو

نشر مقطع فيديو على شبكة الإنترنت يظهر إلقاء القاذفة المقاتلة "سو-34" قنبلة خرسانية هجومية من طراز "بيت أ بي-500 إش بي".

تم نشر فيديو مذهل لمناورات المقاتلة القاذفة "سو-34" على تويتر. تقوم الطائرة بإلقاء القنابل الخرسانية بيت أ بي-500 إش بي.

يظهر في الفيديو أنه في الثواني القليلة الأولى تسقط القنبلة بحرية. ولكن بعد ذلك تنفتح المظلة وتطلق القذيفة، مثل الصاروخ، يعمل المسرع النفاث، ثم تندفع نحو الهدف.

Кадры учений/исптыний: применение бомбардировщиком Су-34 бетонобойной бомбы БетАБ-250. pic.twitter.com/0wCFofqDGc — SwankyStas (@StasSwanky) June 2, 2020

بيت أ بي-500 إش بي- هي نسخة مطورة من قنبلة بيت أ بي-500 الخرسانية ذات السقوط الحر. وهي مجهزة بمحرك نفاث ب 2.2 كغم من الوقود الصلب ومظلة فرامل. هذا يسمح، على عكس سابقتها، بإسقاطها من ارتفاعات منخفضة (حتى 170 مترًا) وضرب الأهداف بدقة أكبر.

القنبلة قادرة على اختراق الملاجئ الخرسانية المسلحة التي يصل سمكها إلى 550 ملم. تم استخدامها بنجاح لتدمير الملاجئ الجبلية في الحرب الأفغانية، وكذلك خلال الحرب في سوريا.