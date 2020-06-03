الجيش الروسي يحصل على مدفعية "مستا-إس" محدثة

وزوّد المجمّع المدفعية، خلال الإصلاح والتحديث، بنظام توجيه آلي ونظام تحكم في إطلاق النار. ونظرا لاستخدام الأنظمة الجديدة، فإن وقت نشر المدفعية في موقع إطلاق النار أصبح أقل بنسبة 1.5 إلى مرتين، وزادت بشكل كبير من قدرة المركبة القتالية على الصمود، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية.

تم تصميم مدفع هاوتزر الذاتي الدفع 2"إس19إم1" (مستا-إس) لتدمير وقمع بطاريات الهاون المدفعية والدبابات والأسلحة المضادة للدبابات والنار ووسائل الحرب الإلكترونية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمدافع الذاتية الحركة تدمير المركبات المدرعة، ومراكز القيادة، وأنظمة الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي، وكذلك تدمير الدفاعات الميدانية، أو منع تحركات احتياطي المشاة والدبابات.