اختبار "آر بي جي7" يتم التحكم فيها عن بعد...فيديو

ظهرت مقاطع فيديو لاختبارات قاذفة القنابل اليدوية التي يتم التحكم فيها عن بعد، في فيتنام "آر بي جي 7"، على الإنترنت.

يظهر في الفيديو أن قاذفة القنابل اليدوية موضوعة على آلة معدنية. يتم توصيل نظام تحديد الهدف البصري مع كاميرا فيديو، ويتم التحكم عن طريق كابل باستخدام جهاز تحكم عن بعد.

في التعليق التوضيحي للفيديو، تم الإبلاغ عن أنه من المخطط استخدام أر بي جي7 الذي يتم التحكم فيها عن بُعد من الكمائن أو عند حراسة مواقع مختلفة. يشار إلى أن قاذفات القنابل هذه تم اختبارها في العراق عام 2018.

يجدر بالذكر أنه تم إدخال قاذفة القنابل اليدوية القابلة لإعادة الاستخدام أر بي جي7 خدمة الجيش السوفيتي في عام 1961، وحدث أول استخدام قتالي لها في عام 1968 في فيتنام. بمساعدتها، دمر الحلفاء المركبات المدرعة الأمريكية بشكل فعال، بما في ذلك دبابات إم-48.

بالإضافة إلى ذلك، أثبتت أر بي جي7 أنها فعالة للغاية ضد المروحيات. في عام 1993، في الصومال، تم إسقاط مروحية أمريكية من طراز بلاك هوك باستخدامها.