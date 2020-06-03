تسجيل
15:34 GMT03 يونيو/ حزيران 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    المناورات البحرية كومجا - 2018 في بحر بارنتس

    لماذا تنقل روسيا أحدث الأسلحة إلى الشمال

    © Sputnik . Pavel Lvov
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/103257/59/1032575987_0:160:3071:1888_1200x675_80_0_0_9f90852a551bfbc6ac51de6fd3148f05.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/military/202006031045609695-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84/

    تملك روسيا عدة أساطيل بحرية حربية أهمها أسطول الشمال الذي كان ويظل القوة العسكرية الروسية الرئيسية في منطقة القطب الشمالي.

    الأسطول الأهم

    ولماذا يعتبر أسطول الشمال أهم الأساطيل الروسية؟ سؤال حملته "سبوتنيك" إلى قائد الحركة الروسية لدعم القوات البحرية، العقيد ميخائيل نيناشيف، فقال "إن خطر الحرب يمكن أن يأتي من الشمال من الولايات المتحدة الأمريكية التي هي "خصمنا الاستراتيجي المحتمل" وسيكون أسطول الشمال هو الذي يصد الهجوم المحتمل وبمقدوره أن يفعل ذلك".

    وثمة سبب آخر وراء اهتمام روسيا بتعزيز أسطول الشمال أولاً. وعن هذا السبب قال قائد سابق لأسطول الشمال الأميرال فياتشيسلاف بوبوف، "إنه على العكس من أسطول البلطيق وأسطول البحر الأسود، اللذين يعملان في منطقة جغرافية محدودة ومغلقة، يوجد لأسطول الشمال مدخل مباشر لمحيط العالم".

    ويضم أسطول الشمال أكثر من 50 في المئة من القوات البحرية الروسية وأكثر من 40 غواصة متسلحة بالصواريخ  ونفس العدد من سفن السطح، وجملة طائرات مضادة للغواصات.

    الغواصات الصاروخية

    ولهذا السبب تزود روسيا أسطول الشمال أولاً بالغواصات الاستراتيجية، التي تتسلح بصواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية، حيث استلم أسطول الشمال مؤخرا غواصة جديدة تعمل بالطاقة النووية من فئة "بوري" هي "كنياز فلاديمير" (الأمير فلاديمير). وتحمل كل غواصة من غواصات "بوري" 16 صاروخا بالستيا نوويا قوة الواحد منها 900 كيلوطنّ.

    سفينة حربية روسية
    © Sputnik . Igor Zarembo
    البحرية الروسية تحصل على 35 سفينة وغواصة في هذا العام
    ويملك أسطول الشمال أكبر غواصة في العالم هي "دميتري دونسكوي"، التي يبلغ طولها أكثر من 170 مترا وعرضها 23 مترا. وتستخدم هذه الغواصة الآن لاختبار الصاروخ الجديد المعروف باسم "بولافا".

    وحصل أسطول الشمال في عام 2014 على أولى غواصات الجيل الجديد المعروف باسم "ياسين". وتحمل هذه الغواصة اسم مدينة سيفيرودفينسك. وهناك غواصة أخرى من فئة "ياسين" قيد الاختبار. وتحمل غواصات "ياسين" صواريخ قادرة على مكافحة سفن السطح والغواصات وضرب الأهدف الأرضية، ومنها صواريخ "كاليبر" و"أونيكس".

    البوارج العملاقة

    أوكلت مهمة قيادة أسطول الشمال إلى طراد "بطرس الأكبر" وهو أكبر سفينة حربية في العالم لا يفوقها حجمًا إلا حاملات الطائرات. ويبلغ طول طراد "بطرس الأكبر" 250 مترا وعرضه أكثر من 28 مترا. ويتكوّن طاقمه من حوالي 800 بحار، وتحمل هذه البارجة العملاقة صواريخ "غرانيت" الأسرع من الصوت المضادة للسفن وصواريخ "أوسا" و"كينجال" و"إس-300إف" المضادة للطائرات والصواريخ البحرية المضادة للغواصات.

    ويجب أن يحصل أسطول الشمال بحلول عام 2023 على سفينة أخرى مماثلة لطراد "بطرس الأكبر" هو طراد "أدميرال ناخيموف"، الذي يخضع الآن لعملية تحديث، والتي تتضمن تسليحه بأحدث الصواريخ الفائقة السرعة "تسيركون".

    غواصة ياسن
    © Photo / JSCo "PO "Sevmash"
    غواصات "ياسن" قادرة على شن ضربة بصواريخ "تسيركون" من تحت الجليد
    كما تصنع روسيا سفنا جديدة لأسطول الشمال هي فرقاطات فئة 22350 المزودة بالإلكترونيات الأكثر تطورا التي تستطيع اكتشاف العدو على بعد مئات الكيلومترات. ويتمثل سلاحها الأساسي في صواريخ "كاليبر". ومن الممكن تزويدها بصواريخ "تسيركون" أيضا. وتحتوي فرقاطات 22350 على الصواريخ المضادة للطائرات وقطع المدفعية والطربيدات. وحصل أسطول الشمال على أولى فرقاطات 22350، هي فرقاطة "أدميرال غورشكوف"، في عام 2018.

    المحور الاستراتيجي

    ونشأ أسطول الشمال في ثلاثينيات القرن العشرين. واشتركت قطعه في الحرب العالمية الثانية. وانطوى أسطول الشمال أثناء الحرب الباردة على أهمية استراتيجية كقوة توفر الدعم اللازم للصواريخ البالستية العابرة للقارات التي تم تصويبها نحو الشمال، وقاذفات القنابل الاستراتيجية، وتحمي البلاد في الوقت نفسه من الهجوم الصاروخي الممكن. ولذلك كان أسطول الشمال يحصل على الأسلحة الأكثر تطورا والسفن الحربية الأكبر حجمًا. وازدادت أهمية أسطول الشمال في عصرنا الحديث بعد ظهور الأسلحة البعيدة المدى التي يجب توفير الحماية منها.

    إلى البحر المتوسط

    ويملك أسطول الشمال إمكانيات لحماية البلاد من جهات أخرى أيضا وتوفير الدعم للدول الصديقة في مناطق أخرى. لذا تقوم قطع أسطول الشمال بالرحلات إلى البحار البعيدة.

    وأكد قائد أسطول الشمال الأميرال ألكسندر مويسييف، في تصريحات صحفية، أن قطع أسطول الشمال ستستمر في القيام بالرحلات البعيدة، مشيرا إلى أن سكان بعض الدول المطلة على البحر المتوسط سوف يرون علم أسطول الشمال في وقت قريب.

    انظر أيضا:

    أسطول الشمال يحصل على دبابات حديثة
    الأسطول الشمالي للقوات البحرية الروسية على موعد مع أسلحة فرط صوتية
    الكلمات الدلالية:
    القطب الشمالي, القوات الروسية, أسطول بحري, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    صورة بعنوان لحظة مشاركة، للمصور أودايان سانكر بال، ضمن القائمة القصيرة من مسابقة التصوير صورة الإنسانية لعام 2020
    القائمة القصيرة لمسابقة "صورة الإنسانية 2020"
    معايير مزدوجة... لماذا سكت العالم على مقتل إياد الحلاق؟
    معايير مزدوجة... لماذا سكت العالم على مقتل إياد الحلاق؟
    مقابر السفن العملاقة في الشرق الأوسط وجنوب آسيا
    مقابر السفن العملاقة في الشرق الأوسط وجنوب آسيا
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك