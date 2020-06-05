الجيش الروسي يطلق تدريبات العرض العسكري ومجندات في الصفوف الأمامية... فيديو

أطلق الجيش الروسي تدريباته العسكرية استعدادا للمشاركة في العرض العسكري المؤجل بمناسبة عيد النصر على النازية، الذي تم تحديده في يوم 24 يونيو/ حزيران المقبل.

وذكرت وسائل إعلام روسية، اليوم الجمعة، عن وصول وحدات من المنطقة العسكرية الغربية إلى العاصمة موسكو للتدرب قبيل المشاركة في العرض العسكري بمناسبة عيد النصر على الفاشية، بالإضافة إلى وحدات عسكرية قادمة من مناطق روسيا أخرى منها بريانسك ونوفغورود وسان بطرسبورغ.

ومن المتوقع أن يشارك نحو 4800 عسكري في العرض الذي سيقام في الساحة الحمراء وسط العاصمة موسكو مع إجراءات وقائية صارمة متخذة لضمان صحة الجنود والمدعوين، حيث تقوم اللجان الطبية بعمليات فحص واختبارات دورية للجنود المشاركين في الحدث.

وفي السياق نفسه، تتحضر سان بطرسبورغ الروسية لعرض عسكري مماثل بمناسبة عيد النصر على الفاشية من خلال مشاركة أكثر من 120 من الجنود الإناث في الجيش الروسي.

وستضم الألوية المشاركة ضباطا ومجندات يخدمن في قطاعات الدفاع الجوي وفوج الإشارة، بالإضافة إلى الأطباء وقوات الإنقاذ والمظليين.