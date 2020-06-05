"سومراك" بندقية القنص الروسية الأكثر فتكا في العالم

كشف مدير شركة " Lobaev Arms" الروسية للصناعات العسكرية، فلاديسلاف لوباييف، أن بندقية القنص "سومراك" الروسية التي تتميز بطولها تستخدم في خمس دول أجنبية.

وقال لوباييف خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": "هناك دول عديدة أجنبية تستخدم هذه البندقية وهي تقوم بعمليات الشراء الدورية للقطع وغيره".

وبحسب لوباييف فإن أبرز الدول التي تستخدم بندقية القنص "سومراك" هي القوات الخاصة وقوات الحدود البيلاروسية، بالإضافة إلى استخدامها من قبل القوات العسكرية في كل من الأرجنتين وكازاخستان والإمارات العربية المتحدة والدول الأوروبية المختلفة.

وأشار لوباييف أن أعيرة بندقية القنص الروسية الفريدة من نوعها هي مزيج من المواد القوية التي تتميز بإعطاء الرصاصات دقة عالية وقوة نارية لا مثيل لها.

وتابع لوباييف قائلا: "من المعروف أنه كلما كان العيار أقوى، كلما كانت الرصاصة أقوى، وهذا الأمر يجعل بندقية القنص تطلق بشكل أصعب بسبب الارتداد القوي".

وكانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قد وصفت بندقية القنص الروسية "سومراك" بأنها "الشفق الأكثر فتكا في العالم" القادرة على إصابة الهدف عن بعد 3 آلاف كيلومتر.