أمريكا تختبر لأول مرة "قاتل" منظومة "إس-400" الروسية

أعلنت صحيفة أمريكية أن واشنطن أجرت أول اختبار لما أطلقوا عليه "قاتل" منظومة "إس-400" للدفاع الجوي.

ووفقا لصحيفة "درايف"، فإن الولايات المتحدة قامت بإجراء أول اختبار لصاروخ "AGM-88G"، حيث تم تصميمه لتدمير أنظمة الدفاع الجوي للعدو.

وتم إجراء التجربة باستخدام المقاتلة من الجيل الخامس " F/A-18E Super Hornet"، حيث أن الخبراء العسكريين قيموا عاليا تفاعل أنظمة المقاتلة والصاروخ الجديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاختبار تم في المطار العسكري التابع لسلاح البحرية الأمريكية في ولاية ماريلاند.

والجدير بالذكر أن صحيفة " Jane"s 360" أعلنت، في وقت سابق، أن هذه الصواريخ قادرة على تدمير منظومات الدفاع الجوي الروسية من طراز "إس-400".