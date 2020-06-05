خبير ياباني يكشف ميزة جديدة للمقاتلة الأمريكية "إف-35"

أعلن المحلل العسكري الياباني كازوهيسا أوجاوا، الذي كان يعمل خبيرا في ظل ثلاثة رؤساء وزراء في اليابان، أنه يمكن كشف المقاتلات التي تتمتع بتقنية التخفي من الفضاء بواسطة أقمار التجسس.

وقال الخبير لوكالة "سبوتنيك": تقوم الأقمار الصناعية بإرسال البيانات إلى طائرة "إف-35 لايتينغ"، التي تقوم بمعالجتها باستخدام كمبيوتر ذو جودة عالية، ويتمكن من معرفة اتجاه مقاتلة العدو وارتفاعها وسرعتها".

وأضاف "ونتيجة لذلك، ستكون مقاتلات الأعداء مرئية حتى ولو كانت تتمتع بتقنية التخفي، ويمكن للمقاتلة الأمريكية أن تهاجمها في أي وقت".

وتابع "تستطيع المقاتلات التي تتمتع بتقنية التخفي امتصاص موجات الرادار القادمة من مقدمة الطائرة، ولكن التقنية عديمة الفائدة أمام الأقمار الصناعية الخاصة بالتجسس الموجودة في الفضاء".

وفي وقت سابق، وضعت وزارة الدفاع الأمريكية قيودًا صارمة على المقاتلة "إف-35 لايتينغ II" من الجيل الخامس، حيث منع عليها الاستمرار في التحليق بسرعات تفوق سرعة الصوت مدة تزيد عن 40-50 ثانية.