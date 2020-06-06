كيف أصبحت "مي-6" أسطورة

مي-6: هي أثقل المروحيات في ذلك الوقت وأول مروحية في العالم مجهزة بمحركين توربينيين. في السنوات الأولى من العملية، حققت العديد من الأرقام القياسية العالمية.

خصائص المروحية:

تم إطلاق الإنتاج الضخم لـ مي-6 من قبل مؤسستين: مصنع روستوف رقم 168 ومصنع موسكو رقم 23. تم إنتاج 50 طائرة في موسكو من 1960 إلى 1962 ، و 874 في روستوف من 1959 إلى 1980. ليس فقط حربية، ولكن أيضا تم تجميع نسخة مدنية. كان من المفترض أن تحمل الطائرة ستة أطنان من البضائع بوزن إقلاع عادي، و 11.5 طنًا عند القيام برحلات قصيرة المدى.

يمكن مقارنة حجرة البضائع في مي-6، والتي تبلغ 12х2,65х2,5 متر، مع حجرة طائرات الشحن أ إن-8 وأ إن-12. على طول الجوانب وفي المنتصف، يمكن تركيب 61 مقعدًا قابل للطي يمكن إزالتها بسهولة؛ في النسخة الطبيية، يمكن أن يتسع 41 مريضًا على نقالة واثنين من المسعفين الطبيين. في الحالات القصوى، تستوعب المروحية ما يصل إلى 150 شخصًا. كانت مي-6 المخصصة للركاب مريحة جدًا، مع عزل حراري ممتاز، ومرحاض وخزانة ملابس، وتستوعبت مقصورتها ما يصل إلى 70-80 راكبا.

أتاحت الأرضية المعززة نقل المعدات الثقيلة في حجرة الشحن، على سبيل المثال، مدفعين ذاتيين الحركة أ إس أو-57 أو ناقلة لأفراد المدرعة بي تي إر-152، ومدفعية ومدافع هاوتزر مع جرارات قياسية أو معدات هندسية ثقيلة. على التعليق الخارجي، كان من الممكن حمل البضائع التي يصل وزنها إلى ثمانية أطنان. أيضا، تم استخدام مي-6 على نطاق واسع، أثناء نقل منصات الحفر وغيرها من المعدات للاستكشاف والتعدين. تم تصميم وتجهيز النسخة مي-6بي إس للبحث وإخلاء أطقم المركبات الفضائية. كان فيها وحدة هبوط، وحاويات لقوارب النجاة، وصالة لرواد الفضاء للاسترخاء.

الأرقام القياسية:

في أكتوبر تشرين الأول 1957 ، قامت المروحية برفع حمولة تزن 12004 كغم إلى ارتفاع 2432 متر. أصبح هذا الحدث ضجة كبيرة في مجتمع الطيران العالمي، حيث حطمت مي-6 الرقم القياسي للمروحية الأمريكية الثقيلة إس-56. قبل الاختبارات الحكومية، سجلت مي-6 العديد من الأرقام القياسية العالمية. في 16 أبريل 1959 ، رفعت حمولة من خمسة أطنان إلى ارتفاع 5 584 متراً وحملاً من 10 أطنان إلى 4 885 متراً. في سبتمبر أيلول 1962، رفعت مي-6 في الجو20,1 طنًا إلى ارتفاع 2738 مترًا. في الرحلات القياسية، وصلت كتلة المروحية إلى 48 طنًا.

في عام 1961 ، تم الاعتراف ب مي-6 ليس فقط كأكثر طائرة ثقيلة، ولكن أيضًا كأسرع مروحية في العالم. في 21 سبتمبر ، تمكن الطاقم من الإسرع بالمروحية 320 كيلومترًا في الساعة، وكان يُعتبر هذا سابقًا مستحيلًا للمروحيات. وبعد ذلك بعامين سجلت رقماً قياسياً آخر، حيث حلّقت مائة كيلومتر بسرعة 340.15 كيلومتر في الساعة.

بعد عام 1980 ، تم استبدال مي-6 بمروحية مي-26 الأكثر تقدمًا.