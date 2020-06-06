إعداد دبابة "أرماتا" للتصدير

بدأ تشكيل المظهر التصديري لدبابة تي-14 "أرماتا" من الجيل الجديد. يقرر المتخصصون العناصر الهيكلية التي يمكن إرسالها إلى الخارج، وما سيتم تثبيته فقط على نسخة الدبابة الخاصة بالجيش الروسي، حسبما نقلت وكالات روسية عن مصدر مطلع.

وقال مصدر آخر للوكالات إن الدبابة قد حصلت على جواز سفر للتصدير.

ولا يوجد أي تأكيد رسمي لهذه المعلومات.

وكان قد أعلن رئيس وزارة الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، في وقت سابق عن إعداد "أرماتا" للبيع إلى الخارج. وأعرب الأجانب عن اهتمامهم بالدبابة بعد اختبارها في سوريا. سيتم تصدير الدبابة بعد تسليم الدُفعات الأولى من "أرماتا" للجيش الروسي.

قال نائب وزير الدفاع حينها (نائب رئيس الوزراء الآن) يوري بوريسوف في وقت سابق إن وزارة الدفاع لديها عقد لتوريد كتيبتين من تي-14 وكتيبة ثقيلة بي إم بي تي-15.

"أرماتا" - الدبابة الوحيدة في العالم من الجيل الثالث. اختلافها الرئيسي عن الدبابات الأخرى- في التخطيط. البرج غير مأهول، الطاقم في كبسولة مدرعة معزولة بعيد عن الذخيرة، يتم التحكم في الأسلحة عن بعد. فيها حماية متعددة المستويات ضد الأسلحة الموجودة والواعدة.