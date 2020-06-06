القوات الجوية الأمريكية تشتري ثمانية صواريخ ترامب "الخارقة جدا"

تخطط وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لشراء ما لا يقل عن ثمانية نماذج أولية من الصاروخ الجوي الباليستي AGM-183A (ARRW) من Lockheed Martin لإطلاق اختبارات، والتي ستبدأ في عام 2021. ستشارك أربعة صواريخ في الاختبارات، والباقي احتياطي، حسب موقع The Drive.

ARRW تعني "سلاح إطلاق جوي واعد عالي السرعة" وهو صاروخ ناقل برأس حربي مخطط. بعد الانفصال عن الطائرة، يرسل الصاروخ الرأس الحربي إلى ارتفاع محدد مسبقًا ويصل إلى السرعة المطلوبة، وبعد ذلك ينفصل وينزلق على مسار مستقيم بسرعة تزيد عن سبعة ماخ.

قامت القاذفة B-52 مع AGM-183A المعلق تحت الجناح بأول رحلة لها في يونيو حزيران 2019. في مايو أيار 2020، افتخر دونالد ترامب، عند تسليم قوات الفضاء علمهم، بـ "صاروخ خارق جدا يحلق أسرع 17 مرة" من أسلحة الخصوم الأمريكيين المحتملين. تسبب هذا البيان في السخرية بين الصحفيين، وأوضح خبير عسكري أنه لا يوجد شيء جديد في ARRW "الخارق" – فقد تم استخدام مواد وتقنيات معروفة فيه.