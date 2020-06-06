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    غواصة روسية من فئة ياسن

    مجلة تتحدث عن الغواصات الأكثر سرية في روسيا

    © Photo / Malakhit Marine Engineering Bureau
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    التحديث الحالي لأسطول الغواصات الروسية هو الأكبر منذ الحرب الباردة. يتم بناء ستة أنواع مختلفة من الغواصات في وقت واحد في روسيا، والتي تختلف بشكل أساسي عن النهج الأمريكي.

    الاستراتيجية الروسية - إرث الأول السوفيتي - لها إيجابياتها وسلبياتها، ولكن لا يسع المرء إلا أن يعترف بأن إنشاء غواصات متخصصة يسمح بحل المهام التي صممت لأجلها بشكل أفضل، حسب مجلة فوربس. بالإضافة إلى ذلك، ستتلقى البحرية الروسية في المستقبل القريب غواصتين على الأقل، خصائصهما وقدراتهما مثيرة للإعجاب.

    ومع ذلك، الأولى في قائمة فوربس هي حاملة الصواريخ الاستراتيجية النووية "بوري -2" مع 16 صاروخ بولافا باليستي. تم تسليم السفينة الرئيسية من المشروع، الغواصة النووية "كنياز فلاديمير"، إلى الأسطول في 1 يونيو حزيران. ومن المتوقع أن يتم بناء ست غواصات أخرى من هذا الطراز- ستشكل أساس المكون البحري لـ "الثلاثي النووي".

    غواصة روسية من نوع بوري
    © Sputnik . Press-service of JSC "PO "Sevmas"
    غواصة روسية من نوع "بوري"

    الغواصة النووية ذات الأغراض الخاصة "بيلغرد" بعد "أكولا" الشهيرة هي أكبر غواصة في العالم، وهي قادرة على القيام بمهام الاستطلاع والتخريب، واستخدام الأسلحة الاستراتيجية "بوسيدون". تحتوي الغواصة على وحدة إرساء في الجزء السفلي لغواصة الأعماق الصغيرة "لوشاريك" - يمكن، على سبيل المثال، توصيلها بكابلات اتصالات استراتيجية موضوعة في قاع المحيط. إن طوربيد بوسيدون عابر للقارات فريد من نوعه: أكبر من الصواريخ البالستية بمرتين، ولديه مدى غير محدود ومسلح برأس نووي. لا تزال الطريقة التي ستستخدمها روسيا فيها غير واضحة، ولكن يبدو أن هذا سلاح الرد في يوم القيامة يمكنه التحايل على الدفاع الصاروخي، وفقا للمجلة.

    الغواصة النووية الأكثر سرية في القائمة، غواصة "خاباروفسك" النووية، ومن المتوقع إطلاقها في يونيو - قد تصبح أبرز حدث في العام في عالم البحرية. لا يُعرف أي شيء تقريبًا عن الغواصة - باستثناء أنها، مثل بيلغرد، ستصبح ناقلة لبوسيدون.

    الغواصة النووية القوية من طراز "ياسن" أيضا سرية. وهي مزودة بثلاثة أنواع من صواريخ كروز ويمكن دمجها لمهام محددة. "كاليبر" له مدى بعيد، وهو يعادل KR توماهوك الأمريكية. تم تصميم "أونيكس" الأكبر لمحاربة السفن. "تسيركون" أصغر، لكنه يحلق بسرعة تفوق سرعة الصوت.

    غواصة ياسن
    © Photo / JSCo "PO "Sevmash"
    غواصة ياسن

    على عكس أمريكا ، لا تزال روسيا تبني غواصات صواريخ كروز غير نووية صغيرة ورخيصة نسبيًا. "لادا" في المستقبل ستحصل على محطة طاقة غير نووية. غواصات "كيلو" لها نسب سوفيتي، ولكنها مدربة على إطلاق صواريخ كروز "كاليبر" من أنابيب الطوربيد.

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    الكلمات الدلالية:
    الأسطول الروسي, سلاح روسيا, غواصات
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