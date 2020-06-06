عرض النموذج الأولي لبندقية "أ كيه-74إم".. فيديو

تعتبر بندقية AK-74M واحدة من أكثر البنادق الهجومية تقدمًا وشعبية في العالم. تبين أن الأسلحة التي ابتكرها المصمم الأسطوري ميخائيل كلاشينكوف خفيفة الوزن وموثوقة وصغيرة، مع انخفاض الارتداد عند إطلاق النار.

قال رسلان تشوماك، موظف في متحف التاريخ العسكري للمدفعية في فيديو كلاشنيكوف ميديا: "بدأ تطوير هذه السلسلة في أواخر الثمانينيات وهي مصممة لتسليح جميع فروع الجيش والخدمات الخاصة".

قبل بدء العمل على تطويرAK-74M ، كان هناك بندقية مجهزة بمنظار ليلي.

من الناحية الهيكلية، لم تختلف هذه البندقية الهجومية عن البندقية الهجومية للمشاة العادية، ومع ذلك، فقد تطلبت معدات إضافية لتصنيعها. لذلك، تم تثبيت المناظر الليلية على جميع العينات من بنادق كلاشنيكوف الحديثة.