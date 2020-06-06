مناورة بهلوانية لمروحية "مي-25" السورية.. فيديو

حلقت الطائرة التي تزن 11 طنا فوق خرسانة المطار على ارتفاع عدة أمتار.

التحليق على ارتفاع منخفض جدا- تقنية تدريب قتالي يمارسها الطيارون في العديد من البلدان. تتيح الرحلة على ارتفاع منخفض جدا الوصول إلى الهدف دون أن تلاحظ الطائرة رادارات العدو.

Проход на сверхмалой высоте ударного вертолета Ми-25 ВВС Сирии. Видео: https://t.co/04kYSgu8FJ pic.twitter.com/KxSjTiUztA — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) June 5, 2020

مي-25: هي نسخة تصدير من المروحية الهجومية السوفيتية مي-24دي. مسلحة برشاش متحرك يا كي بي-12.7 وصواريخ "فلانغا" المضادة للدبابات، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".