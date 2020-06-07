الفرقاطة الروسية "الأدميرال كاساتونوف" تنهي الاختبارات

أعلنت الخدمة الصحفية لحوض السفن "سيفيرنايا فيرف" في سان بطرسبورغ أن الفرقاطة "أدميرال أسطول كاساتونوف" من المشروع 22350 أنهت اختبارات الحكومة وعادت إلى الحوض.

وقالت الخدمة الصحفية: "الفرقاطة الأولى من الإنتاج الضخم "أدميرال أسطول كاساتونوف" من مشروع 22350، بعد أن أكملت الجزء البحري من اختبارات الحكومة، عادت إلى سيفيرنايا فيرف، خلال شهر يونيو/ حزيران، ستخضع السفينة للفحص، وبعد ذلك سيتم نقلها إلى البحرية".

وبحسب الخدمة الصحفية، تم خلال الاختبارات النهائية في بحر البلطيق اختبار جميع خصائص التصميم للسفينة، وتشغيل الأنظمة والأسلحة، والعمل مع الغواصات والطائرات، وتم تنفيذ عمليات الإنقاذ والإخلاء.

قال إيغور بونوماريف، المدير العام لشركة"سيفيرنايا فيرف" جزء من شركة "بناء السفن المتحدة" لقد وصلنا إلى خط النهاية ونقترب من الحدث الرئيسي للسفينة - رفع علم سانت أندرو. لمدة عشرة أشهر، اجتازت السفينة مراحل الاختبار في أسطولين - الشمال والبلطيق، عملت في ظروف الطقس المختلفة والاضطرابات البحرية. تم إجراء فحص شامل للفرقاطة، والآن يمكننا أن نقول بثقة أن "كاساتونوف" هي سفينة قوية حديثة لمنطقة البحر البعيد، والتي ستعزز الأسطول المحلي".

في حوض بناء السفن، ستخضع "كاساتونوف" للفحص في غضون شهر. أثناء الفحص، سيقوم بناة السفن بصيانة الآليات ومحطة الطاقة الرئيسية والأجهزة والعناصر الخاصة، وإعادة طلاء البدن، والأجزاء المفتوحة والمساحات الداخلية، والعمل على تعليقات الطاقم.

بعد اكتمال الفحص، ستقوم الفرقاطة بالخروج للبحر للتأكد منها، وبعد التوقيع على وثيقة القبول من قبل لجنة الدولة، ستكون جاهزة للنقل إلى الأسطول.

ستصبح الفرقاطة "أدميرال أسطول كاساتونوف" جزءًا من الأسطول الشمالي مثل الفرقاطة التي سبقتها، وهي السفينة الرئيسية من المشروع الفرقاطة "أدميرال أسطول الاتحاد السوفيتي غورشكوف".