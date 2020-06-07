سرقة "ميغ-29" القادمة للتحديث في أوكرانيا

سرق مجهولون مقاتلة "ميغ-29" القادمة من أجل التحديث إلى مصنع لفوفسكي لإصلاح الطيران، لأخذ قطع الغيار، حيث سرقوا أكثر من 20 قطعة ووحدة من الطائرة.

ونقلت المجلة الأوكرانية "ديفينس إكسبرس" عن المتحدث باسم المصنع، أن الطائرة وصلت إلى الشركة في حالة مفككة، وأن المكتب العام للتحقيقات في أوكرانيا يجري فحصا لمعرفة تفاصيل الحادث.

الطائرة المقاتلة التي تم تسليمها للتحديث ليست الضحية الأولى لمختطفين مجهولين. في السابق، سُرقت نفس الوحدات من مقاتلة مماثلة تقف عند مكتب القائد بالقرب من منشأة.

في الوقت الحالي، تم تعليق جميع الأعمال المتعلقة بتحديث ميغ-29. تم العثور على بعض الأجزاء المسروقة على أراضي المصنع، والآن يحاول المحققون معرفة هوية اللصوص.