غواصات الأسطول الشمالي الروسي تجري "مبارزة" مع طوربيدات في بحر بارنتس

تدربت غواصات الأسطول الشمالي الروسي على "مبارزة" مع طوربيدات في بحر بارنتس، حيث تدربت على السباحة والمناورة على أعماق مختلفة، وتتبع بعضها البعض والتخلص من المطاردة.

نفذت غواصات من الأسطول الشمالي مهام التدريب المضادة للغواصات في حقول التدريب القتالي في بحر بارنتس. وتم إطلاق الطوربيدات على أهداف تحت الماء وأجرت "مبارزة"، حسب الخدمة الصحفية لأسطول الشمال.

وقالت الخدمة: "أطلقت كل منها (الغواصات) طوربيدين عمليين على العدو، ثم تم العثور عليهما ورفعهما من الماء بواسطة زورق طوربيد."

خلال المناورات، تدربت الغواصات أيضًا على السباحة والمناورة على أعماق مختلفة، وتتبع بعضها البعض، والتخلص عن المطاردة، وبعد الانتهاء من المهام، عادت طواقم الغواصات إلى نقاط تمركزها في شبه جزيرة كولسكي.