تدريبات مشتركة للقوات الجوية ومنظومات "إس 400" و"بانتسير"

أعلن المتحدث باسم الجيش الروسي، اليوم الإثنين، عن قيام القوات الجوية الروسية بتدريبات واسعة النطاق شاركت فيها طائرات مقاتلة وأنظمة دفاع جوي من طراز "إس-400" الصاروخية وأنظمة "بانتسير" الدفاعية.

وجاء في بيان الجيش: "قامت القوات الجوية الروسية في المنطقة الشرقية بتدريبات واسعة النطاق شاركت فيها مقاتلات حربية بالتعاون مع القوات الدفاعية التي استخدمت أنظمة الدفاع الجوي من طراز "إس - 400" و"بانتسير" المضادة للطائرات في إقليم خاباروفسك".

وأضاف البيان: "مقاتلات من نوع "سو-35" أطلقت صواريخ جو - أرض على أهداف محددة في المنطقة، كما قامت الدفاعات الصاروخية بتدريبات على إسقاط أهداف معادية".

وتتحلى "سو 35" بمميزات تجعلها الطائرة الأكثر رعبا في العالم، رغم أنها تنتمي إلى الجيل "الرابع ++"، أي أنها تمثل جيلا سابقا لمقاتلات الجيل الخامس الحديثة، لكنها، من الناحية العملية، تستطيع آداء دورها بكفاءة عالية، في مواجهة أحدث المقاتلات الشبحية في العالم.