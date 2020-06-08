حاملة طائرات أمريكية تتحرك متوجة إلى تدريبات عسكرية جنوبي اليابان

غادرت حاملة الطائرات النووية الأمريكية "رونالد ريغان"، اليوم الاثنين، قاعدة "يوكوسوكا" متوجهة لإجراء تدريبات عسكرية بالقرب من جزيرة إيوتو على بعد 1200 كم جنوب طوكيو.

وذكرت وكالة "كيودو" في تقرير إنه خلال المناورات، التي من المقرر أن تُطلق في 12 حزيران/ يونيو، سيتم التحقق من مؤهلات الطيارين للطيران من متن حاملة الطائرات وبعدها ستتوجه في رحلة طويلة لتنفيذ مهام الدوريات البحرية.

يشار إلى أنه عادة ما تبحر حاملة الطائرات هذه في الفترة من نيسان/ أبريل إلى تشرين الأول/ أكتوبر، لكن تأخر الإبحار كان بسبب إصابة 16 بحارًا على متنها بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19".

وذكرت صحيفة "ستارز آند سترايبس" أن حاملة الطائرات غادرت ميناء التسجيل في "يوكوسوكا" في 4 أيار/ مايو لإجراء تدريب على تطوير مهارات هبوط الطائرات على سطح السفينة، لكن بعض أعضاء الطاقم بقوا في القاعدة، حيث تم عزلهم لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.