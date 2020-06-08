إعلام: تطوير طائرة مسيرة أمريكية قادرة على الطيران والقتال بشكل تلقائي

وحسب مجلة "فوربس"، يمكن للطائرات المسيرة الجديدة أن تكون شديدة الذكاء قادرة على الطيران والقتال بشكل تلقائي بالإضافة إلى التعلم من خبرتها.

وطلبت القوات الجوية الأمريكية، في 3 يونيو/حزيران، الحصول على بيانات حول صناعة الطائرات المسيرة من الجيل الجديد خاصة للهجمات الاستخباراتية. كما أعلنت عن رغبتها في أن يكون الأسطول الجديد جاهزا بحلول عام 2031.

وأشارت القوات الجوية إلى أن الطائرات الفريدة ستتمكن من تنفيذ مهام، الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع.

في وقت سابق، أعربت صحيفة "سوهو" الصينية عن تقديرها لاختبارات الطائرة الروسية سو-57 في وضع الطائرة المسيرة، حيث قالت، "بينما تتحطم الطائرات العسكرية في الولايات المتحدة الأمريكية، بدأت روسيا في استخدام تكنولوجيا الجيل السادس في المقاتلات من الجيل الخامس، والتي تشمل سو-57. وهذا يجعل الطائرة الروسية أول مركبة قتالية من الجيل الخامس بقدرات مقاتلة الجيل السادس"، ووصف مؤلف المقال هذا الإنجاز بأنه ثوري.