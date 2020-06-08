الدفاع الروسية تنشر فيديو لصاروخ دفاع جوي مطور محمول على الكتف

نشرت وزارة الدفاع الروسية، عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر" شريطا مصورا يظهر استخدام صاروخ الدفاع الجوي المطور "ستريلا 10" (السهم 10).

ووفقا لوزارة الدفاع، فإن الاختبارات تمت في منطقة "ييسك" المخصصة للتدريبات العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية.

وأضافت وزارة الدفاع، أنه خلال التدريبات تم تدمير أهداف أرضية وهجمات جوية من عدو افتراضي.

ويبلغ وزن صاروخ "ستريلا 10" نحو 42 كيلوغراما. ويستطيع إصابة الهدف على مسافة تتراوح بين 0.8 و5 كيلومترات وعلى ارتفاع يتراوح بين 25 و3500 متر.