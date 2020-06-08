الدفاع الروسية تنشر فيديو لصاروخ دفاع جوي مطور محمول على الكتف

ووفقا لوزارة الدفاع، فإن الاختبارات تمت في منطقة "ييسك" المخصصة للتدريبات العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية.
#Видео Кадры применения модернизированного ЗРК #Стрела10 на полигоне в Ейске. Расчеты войсковой #ПВО Южного военного округа в ходе учения прикрыли важные наземные объекты и войска от ударов авиации условного противника https://t.co/3OAAnDf6WZ #ЮВО #ПЗРК #ЗРК #БоеваяПодготовка pic.twitter.com/Yv7bQ5WHwT— Минобороны России (@mod_russia) June 8, 2020
وأضافت وزارة الدفاع، أنه خلال التدريبات تم تدمير أهداف أرضية وهجمات جوية من عدو افتراضي.
ويبلغ وزن صاروخ "ستريلا 10" نحو 42 كيلوغراما. ويستطيع إصابة الهدف على مسافة تتراوح بين 0.8 و5 كيلومترات وعلى ارتفاع يتراوح بين 25 و3500 متر.
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