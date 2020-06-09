دولة أوروبية تستعد للعودة إلى التصنيع العسكري

أعلن وزير الدفاع الجورجي، إيراكلي غاريباشفيلي، اليوم الثلاثاء، عن عزم بلاده البدء بإنتاج الأسلحة العسكرية، مشيرا إلى أن دولته تمتلك كل الموارد التي تتيح صناعة وإنتاج الأسلحة وبينها مقاتلات من طراز "سو 25".

وجاءت تصريحات وزير الدفاع الجورجي خلال مقابلة تلفزيونية، قال خلالها: "لقد بدأنا العمل على إنتاج الطائرات المقاتلة والقنابل اليدوية والصواريخ المختلفة وفق معايير الناتو".

وأضاف غاريباشفيلي، قائلا: "لدينا كل الموارد التقنية والفكرية والبشرية لإصلاح وإعادة تصنيع الطائرات المقاتلة من طراز "سو 25"، وبيعها للدول الأخرى".

وأشار وزير الدفاع أن الصراعات والحروب في العالم ستساعد على بيع الأسلحة للدول الأخرى.

وتابع الوزير، قائلا: "إلى جانب ذلك ممكن لبلادنا أن تغتنم هذه الفرصة لأغراض دفاعية ويمكن أن تصبح مشروعا تجاريا"، مشيرا أن جورجيا تمتلك الكثير من الطائرات والمروحيات التي تحتاج إلى إصلاحات.

وختم الوزير: "بناء على طلبي، بدأ العمل بالفعل في إنتاج القنابل والقذائف والصواريخ وفقا لمعايير حلف شمال الأطلسي. أود أن أشكر هؤلاء الأشخاص الفريدين الذين يعملون على ذلك، لأن استحقاقهم لجورجيا هائل".