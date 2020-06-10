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    مقاتلة ميغ-35

    تزويد مقاتلة "ميغ-35" بنظام صوتي يوجه الطيار في العديد من المواقف الصعبة

    © Sputnik . Maxim Blinov
    رصد عسكري
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    أعلن طيار الاختبار لشركة "ميغ" التابعة للشركة الروسية المتحدة لصناعة الطائرات (تدخل في مجمع "روستيخ" العسكري)، دميتري سيليفانوف، اليوم الأربعاء، أن أحدث المقاتلات الروسية "ميغ-35" ستزود بنظام خبرات جديد (مساعد صوتي) سيوجه الطيار في العديد من المواقف الصعبة.

    موسكو - سبوتنيك. وقال سيليفانوف لوكالة "سبوتنيك": "كل شيء في المقاتلة الجديدة يهدف إلى مساعدة الطيار. يمكنه (المساعد الصوتي) حتى أن يوجه في موقف حرج لسلوك أفضل الطرق في هذه الحالة. بالإضافة إلى ذلك، يتم تطوير نظام خبرات يساعد الطيار في العديد من المواقف".

    المقاتلة ميغ-35متعددة المهام خلال اختبارها في ميدان لوخوفيتسكي التابع لمصنع الطيران في ضواحي موسكو
    © Sputnik . Kirill Kallinikov
    تجهيز "ميغ-35" بأسلحة واعدة

    ولفت محاور الوكالة إلى أنه بالفعل هناك الآن مخبر صوتي على متن الطائرة: "نطلق عليه اسم "ريتا" -وهو مخبر صوتي يحاكي فتاة تتحدث بصوت لطيف وهادئ، حتى لو حدث حريق في المحرك. إنها لا تتحدث دائمًا، بل تخبر فقط ما إذا كانت الطائرة تقترب من بعض القيود (المحددات الفنية). وهناك أيضًا نصائح في حالة الاستخدام العسكري".

    يذكر أن الطائرة من نوع "ميغ - 35" هي عبارة عن مقاتلة متعددة المهام من سلسلة "الجيل الرابع ++"[4++] .

    وصممت هذه المقاتلة بتطوير المقاتلة من نوع "ميغ - 29 ك/كوب" والمقاتلة من نوع "ميغ- 29م/م2" باتجاه زيادة الفعالية القتالية.

    الطاقم هو شخص واحد أو شخصين ، والحد الأقصى لوزن الإقلاع هو 24500 كغم، والحد الأقصى للحمل الخارجي هو 6500 كغم، والحد الأقصى للدفع يصل إلى 18000 كغم في الساعة، والحد الأقصى للسرعة هو 2100 كم/ ساعة، والسقف العملي هو 16000 م، والحد الأقصى للتشغيل الزائد - 9G، المدى الأقصى للرحلة - 3000 كم.

    مقاتلة ميغ-35
    © Sputnik . Maxim Blinov
    "ميغ- 35 " تحصل على نظام ذكي للحماية من الحمل الزائد

    وتسمح 9 نقاط التحميل الخارجي، لطائرة "ميغ-35" حمل مجموعة واسعة من الأسلحة. وهي صواريخ موجهة "جو – جو" قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، وصواريخ "جو – أرض" مصممة لتدمير أهداف أرضية (سطحية) وقنابل جوية موجهة وصواريخ غير موجهة وقنابل جوية وحاويات قنابل من عيار 100 إلى 500 كغ. بالإضافة إلى ذلك، تُزود المقاتلة بمدفع آليً مدمج عيار 30 ملم.

    وفي نهاية عام 2019، قال الرئيس التنفيذي للشركة الروسية المتحدة لصناعة الطائرات، يوري سليوسار، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إنه تم إنشاء نسخة تصديرية جديدة من مقاتلة "ميغ-35" مع قمرة قيادة محدثة.

    وتتميز النسخة التصديرية لـ"ميغ-35" عن النسخة العادية بالهندسة المتغيرة لهيكل الطائرة ونظام محدث لمعدات الرادار المحمولة جوا. عند التصدير تزود الطائرة برادار "أفار" مع صفيف مرحلي نشط ، قادر على التقاط وتتبع ما يصل إلى 30 هدفًا جويًا في آن واحد.

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