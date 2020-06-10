صحيفة صينية تقيم اختبارات "أرماتا" في سوريا

توصل خبراء عسكريون في جيش التحرير الشعبي الصيني ومركز الدراسات الدولية في الصين إلى استنتاج أن الاختبارات القتالية لدبابات "تي-14" أرماتا، في سوريا منحتها شهرة عالمية.

وبحسب صحيفة "جينمين جيباو" ، أشار الخبراء إلى أن المناخ السوري والمناظر الطبيعية ذات التضاريس المعقدة تخلق ظروفًا مثالية لاختبار قوة الأسلحة والمعدات.

وقال الخبراء الصينيون: "بالنظر إلى أن المسلحين يستخدمون صواريخ مضادة للدبابات، اتضح أن قرار اختبار أحدث دبابة روسية في هذه الظروف كان ناجحًا للغاية".

إن اتخاذ قرار بشأن "هذا الامتحان" الخطير للجيش الروسي زاد الثقة بالقدرات الدفاعية والهجومية للتكنولوجيا العالية في تي-14. تم تجهيز برج "أرماتا" غير المأهول من أربعة جوانب برادار مرحلي وأنظمة تحذير بصرية من التهديدات. بالإضافة إلى الدروع، يوفر نظام الدفاع النشط حماية ضد الضربات.

وخلصت الصحيفة: "بفضل اختبارات القتال في سوريا، اكتسبت دبابة تي-14 الروسية صلاحية غير مشروطة".