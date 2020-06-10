تعطل أحدث حاملة طائرات أمريكية

أعلنت البحرية الأمريكية أن أحدث حاملة طائرات أمريكية تعمل بالطاقة النووية "جيرالد ر. فورد" اضطرت إلى العودة من رحلة تجريبية إلى قاعدتها في نورفولك (فرجينيا) بسبب تعطل نظام إطلاق الطائرات من متنها.

وصرح الأسطول في بيان "لمدة خمسة أيام لن نتمكن من إطلاق الطائرات".

كان هذا بسبب نظام المقاليع الكهرومغناطيسية EMALS، الذي تم اختباره منذ عام 2017 ليحل محل المقاليع البخارية التقليدية، الذي يتطلب احتياطيات كبيرة من المياه العذبة على متن السفينة.

وفقًا لبيانات من مصادر مفتوحة، فإن EMALS، الذي طورته الشركة الأمريكية Atomics ، مقارنة بالمقلاع البخاري التقليدي يسمح بتسريع الطائرات.

حاملات الطائرات من طراز Gerald Ford هي سلسلة من حاملات الطائرات النووية الأمريكية متعددة الأغراض، والتي هي قيد الإنشاء منذ عام 2009. وتتميز بإدخال عدد من أحدث التقنيات وحلول التصميم، على وجه الخصوص، عناصر تقنيات التخفي. تم إدخال السفينة الرئيسية خدمة البحرية الأمريكية في عام 2017. بالإضافة إلى ذلك، من المخطط بناء سفينتين على الأقل.

حاليًا، تمتلك البحرية الأمريكية 11 حاملة طائرات نووية.