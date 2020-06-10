الكشف عن تفاصيل اختبارات "ميغ-35"

أعلن الطيار المختبر في شركة "ميغ"، دميتري سيليفانوف، أنه خلال اختبار مقاتلات "ميغ-35" يتم التحقق من عدد كبير من معايير الطائرة، وأحيانًا يصل عدد مهام الرحلة في الاختبارات إلى 30 مهمة.

وقال الطيار لوكالة "سبوتنيك": "في كل رحلة، هناك مهام تتم مناقشتها مع موظفي الهندسة، لذلك لا يُسمح بفعل ما تشاء أثناء الاختبارات، لكنني أعترف، في بعض الأحيان، أرغب في تجاوز الحدود قليلا، لكي أشعر بها، لأن الآلة قادرة على المناورة، إنها رائعة. ولكن المهام في كثير من الأحيان كبيرة للغاية لدرجة أنك تقوم بالرحلة فقط لتنفيذها، لأن إمدادات الوقود قد لا تكون كافية".

ووفقا له، فإن ميغ-35 هي طائرة مريحة للغاية للطيار، وشكلها "ودي".

وأضاف سيليفانوف أنه يتم اختيار مهام الطيران بالاشتراك مع المهندسين - يتم كتابة كل ما يلزم التحقق منه: على سبيل المثال، الملاحة، أنظمة التحكم في الأسلحة أو الاتصالات اللاسلكية.

وأشار الطيار إلى أنه: "أحيانا أثناء الرحلات التجريبية تحتاج إلى العثور على هدف أو تدميره أو على العكس، الاختباء من شخص ما. هناك العديد من أنواع الرحلات المختلفة. بالنسبة للطيارين، يعد هذا أحد أكثر أنواع العمل إثارة".

تم تجهيز "ميغ-35" بمحركات جديدة مع زيادة الجر، ولديها القدرة على إعادة التزود بالوقود أثناء الطيران ويمكن أن تكون ناقلة وقود. بالإضافة إلى ذلك، تم توحيد الإصدارين الفردي والمزدوج للطائرة بشكل كامل من حيث تصميم هيكل الطائرة ومجمع المعدات الموجودة على متن الطائرة والوظائف التي يتم تنفيذها.

تحل المقاتلة مجموعة واسعة من المهام - من اكتساب التفوق الجوي في المواجهة مع مقاتلات الجيل الرابع والخامس، واعتراض أسلحة الهجوم الجوي الحديثة، وانتهاء بالمشاركة في الأعمال الجماعية.