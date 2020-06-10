فوربس: الغواصة "خاباروفسك" قد تغير طبيعة حرب الغواصات

يعتقد كاتب في مجلة Forbes أن سلاحها الرئيسي سيكون غواصات بوسيدون المسيرة ذات الرؤوس الحربية النووية، وسيتعين على الدول الغربية البحث عن وسائل مقاومة لهذا المجمع الجديد تماما.

يخطط لإطلاق "خاباروفسك" في أواخر يونيو/ حزيران. بشكل عام، لا يُعرف سوى القليل جدًا عن غواصات هذا المشروع، يتم الاحتفاظ بسرية معظم البيانات. لذلك، ينتظر المراقبون الغربيون باهتمام كبير نزولها إلى الماء - ينوون الحصول على بعض المعلومات على الأقل عن شكل الغواصة ومظهرها.

وفقًا ل Forbes ، يحاول المتخصصون استنادًا إلى صور الأقمار الصناعية لجمعية إنتاج "سيفماش" تتبع أدنى الاستعدادات لظهور الغواصة. إنهم يتوقعون أن يكون لدى "خاباروفسك" الكثير من القواسم المشتركة مع الغواصات الاستراتيجية من مشروع "بوري"، إحدى ميزاتها هي التخفي.

عندما تبدأ "خاباروفسك" بالمناوبة القتالية، ستحاول غواصات الولايات المتحدة والبحرية البريطانية إبقاء أحدث غواصة روسية على مرمى البصر باستمرار. بالإضافة إلى ذلك، سوف يستغرق الأمر بعض الوقت لتطوير وسائل اعتراضية ل "بوسيدون": بفضل السرعة والحركة على أعماق كبيرة، فلا يمكن للطوربيدات الحديثة اعتراضها. يفترض مؤلف المادة أن الطوربيد الأمريكي Mk-48 ADCAP طويل المدى أو Spearfish البريطاني سيكون قادرًا على اللحاق ب "بوسيدون ، لكنه يعترف بنفسه بأن احتمال ذلك صغير.

سيستغرق تطوير الوسائل المضادة الكثير من الوقت والمال، وعلى الأرجح سيتعين تحويل الموارد من اتجاهات أخرى.