أعربت وسائل إعلام صينية عن إعجابها ببندقية القنص الروسية الجديدة التي يصل مداها إلى نحو سبعة كيلومترات.

وذكرت صحيفة "سوهو": "تعتبر بندقية القنص من أكثر أنواع الأسلحة دقة وفعالية. في الوقت نفسه، فإن إنتاجها عملية معقدة للغاية ومكلفة، لذلك لا يوجد العديد من البلدان في العالم حيث يتم تطوير مثل هذه الأنواع من الأسلحة النارية".

المدى الأقصى لبندقية القنص الحديثة هو 3 كيلومترات. ومع ذلك، أصبح من المعروف مؤخرًا أن روسيا تعمل على بندقية فريدة بعيدة المدى قادرة على ضرب هدف على مسافة تصل إلى 7 كيلومترات. ووصفت وسائل الإعلام الصينية هذه المؤشرات بأنها مذهلة، مؤكدة أن متوسط ​​مدى الصواريخ المضادة للدبابات لا يزيد عن 5 كيلومترات.

يريد صانعو الأسلحة الروس من شركة Lobaev Arms تحقيق مدى إطلاق قياسي ليس فقط بفضل تصميم البندقية نفسها. سيتم تطوير رصاصة خاصة لأحدث أسلحة القناصة المبتكرة.

يخطط المتخصصون لاستكمال تطوير بندقية قنص بحلول بداية العام المقبل. ومع ذلك، تظل تفاصيل الابتكار الروسي سرية، ويعتقد محللون صينيون أنه سيتم استخدام نظام التصويب الإلكتروني البصري المتقدم للبندقية الجديدة.

يبلغ مدى الرماية في البندقية الروسية الجديدة ضعف الرقم القياسي المسجل في وقت سابق. هذه القدرات الفريدة من الأسلحة النارية مذهلة، وفقا للمحللين الصينيين.