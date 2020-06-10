أسطول البحر الأسود الروسي يحصل على سفينة "بويان" الرابعة

سيتم تزويد أسطول البحر الأسود الروسي، بحلول نهاية هذا العام، بالسفينة الصاروخية "غرايفورون" من مشروع "بويان- إم" المزودة بصواريخ "كاليبر" المجنحة.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن كل شيء يحدث وفقًا لشروط عقد الدولة. حتى الآن، تم الإنتهاء من تركيب الآليات الأساسية على السفينة، وتركيب أنظمة دعم الحياة والتحكم.

بدأت اختبارات الإرساء للسفينة، اليوم الأربعاء، (10 يونيو/ حزيران). يقوم المتخصصون باختبار تشغيل الأنظمة الرئيسية ومحطة الطاقة الرئيسية.

ومن بعد اختبارات الإرساء، ستقوم بتجارب المصنع للإبحار في نوفوروسيسك، وبعدها فقط الاختبارات الحكومية.

"غرايفورون" - سفينة صواريخ صغيرة من المشروع 21631 ("بويان-إم"). تنتمي إلى سفن المرتبة الثالثة. تبلغ سعتها 949 طنًا. الطول - 74.1 متر، العرض - 11. استقلالية الملاحة - 10 أيام. الطاقم - 36 بحارا. يوجد في أسطول البحر الأسود الأن ثلاث سفن صواريخ صغيرة من المشروع 21631، هي "فيشني فولوتشوك" و"أوريخوفو- زويفو" و"إنغوشيتيا".