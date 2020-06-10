مركبات "بوميرانغ" تبدأ الاختبارات في هذا العام

ستبدأ الاختبارات الحكومية للمنصة الموحدة الواعدة "بوميرانغ" قبل نهاية هذا العام. بعد الانتهاء، ستبدأ عمليات التسليم لنماذج جديدة من المركبات المدرعة للقوات.

وأعلن المدير العام لشركة "في بي كي"، ألكسندر كراسوفيتسكي، أن الاختبارات الأولية لمنصة بوميرانغ ذات العجلات ناجحة وتم تأكيد الخصائص المذكورة في بيان العمل.

ونتيجة لذلك، قد تظهر عائلة جديدة من المركبات القتالية ذات العجلات والمركبات الخاصة، بما في ذلك مركبة مدرعة للاستطلاع ومركبة مدرعة للإصلاح، على أساس بوميرانغ.

وأشار المصمم إلى أن الديناميات المتزايدة للصراعات المحلية الحديثة تتطلب حركة عالية للأسلحة الصغيرة والمدفعية. لذلك، على منصة "بوميرانغ" سيكون من الممكن إنشاء دبابة ذات عجلات بمدفع مشابه لذلك المثبت على "سبروت-سي دي".

طاقم السيارة المدرعة - ثلاثة أشخاص، تستوعب مقصورة الهبوط ثمانية أشخاص آخرين. تسمح الدروع المدعمة بحماية الطاقم من الألغام والألغام الأرضية.

يمكن تثبيت مدفع رشاش عيار 30 ملم، 57 ملم أو 100 ملم على "بوميرانغ". ولضرب الدبابات، تم تجهيز السيارة بنظام "كورنيت" المضاد للدبابات الذي يصل مداه إلى 10 كيلومترات.