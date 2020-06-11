"تو-95" الجديدة تحلق فوق البحار... فيديو

قامت أربع طائرات بدوريات فوق المياه المحايدة لبحيرات تشوكشي وبيرينغ وأوكوتسك وشمالي المحيط الهادئ لمدة 11 ساعة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أفادت يوم أمس الأربعاء، أن مقاتلات "إف – 22" تابعة للقوات الجوية الأمريكية، رافقت

حاملات الصواريخ الروسية من طراز "تو-95 إم إس" بالقرب من الحدود الروسية - الأمريكية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الرحلة كانت مخطط لها ومتوافقة مع القواعد الدولية، وأشارت إلى أن قاذفات القنابل الاستراتيجية الأمريكية ظهرت في مايو/ أيار على الحدود الروسية خمس مرات.