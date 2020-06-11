جديد الجيش الهندي...جرار تمت ترقيته ليصبح مدرعة...صور

استخدم الجيش الهندي مركبات قتال غير عادية أثناء العمليات ضد المسلحين الكشميريين. تم إرسال الجرارات المدرعة الصغيرة إلى المعركة.

كما يتبين من الصور، يتم تثبيت الحماية على حجرة القيادة وحجرات المحرك. علاوة على ذلك، تحتوي إحدى العينات على باب مدخل يقع في الخلف، وهناك فتحة في السقف. حولها تم تثبيت الدروع مع فتحة تسمح باستخدام الأسلحة الصغيرة.

تم تجهيز نوافذ العرض الخاصة في الجرار بشبكات خاصة للحماية من الأحجار.

جديد الجيش الهندي... جرار تمت ترقيته ليصبح ناقلة جند مدرعة APC، التقطت الصور خلال تبادل إطلاق النار مع المسلحين في شوبيان جنوب كشمير. pic.twitter.com/pq6LqYkITF — Defense Mural (@defensemural) June 10, 2020

هذه المعدات يمكنها المناورة في الشوارع الريفية الضيقة، حيث لا تستطيع العبور سيارة مدرعة عادية أو ناقلة أفراد مدرعة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها الجيش الهندي بتطوير معدات غريبة، بعد الهجمات الإرهابية في مومباي في نوفمبر/تشرين الثاني 2008 مع أخذ الرهائن على نطاق واسع، تم إنشاء مركبة مكافحة الإرهاب A-TAC. كأساس لذلك، أخذوا سيارة غولف كهربائية. هذه السيارة المدرعة قادرة على نقل مقاتلين وحمايتهم من الرصاص وشظايا القنابل اليدوية.

تم إنشاء MBPV لغرض مماثل من قبل شركة "تاتا موتورز ليمتد"، وهي مصممة للعمل في مرافق مثل المطارات ومحطات السكك الحديدية، إلخ.

كما تم عرض ناقلة مدرعة مجنزرة صغيرة مبنية على أساس شاحنة، وتستخدمها قوات إنفاذ القانون.