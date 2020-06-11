نائب أوكراني يدعو لتطوير "قنابل قذرة" لـ "مواجهة" روسيا والمجر

دعا تاراس بيلان نائب مجلس مدينة ترنوبل، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إلى ضرورة إنشاء "شحنات ذرية وقنابل قذرة" من أجل مواجهة أسلحة روسيا والمجر.

وفقا للسياسي، فإن ظهور المنطقة "المجرية" في ترانس كارباتيا، والتي تحدثت عنها وسائل الإعلام الأوكرانية في الآونة الأخيرة، يهدد باندلاع نزاع مسلح وتقليص حجم البلاد.

واقترح بيلان توفير إنتاج عاجل للشحنات النووية بموارد مؤسسة Energoatom وتثبيت هذه الشحنات على صواريخ نبتون الموجهة نحو روسيا والمجر.

بالإضافة إلى ذلك، وفقا للنائب، فإنه يلزم تشكيل مئات من مجموعات التخريب والاستطلاع بعضوية على أساس طوعي وأمرهم بتركيب "قنابل قذرة" بالقرب من المنشآت العسكرية في موسكو وسان بطرسبورغ وبودابست.

وقال النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الفيدرالية، فلاديمير جباروف، في مقابلة مع RT إنه بطريقة مماثلة حاول السياسي الأوكراني إثارة غضب الجمهور وجذب الانتباه عن طريق اختيار "مثل هذه الطريقة الغبية"، لذلك لا ينبغي أن تؤخذ كلمات تاراس بيلان على محمل الجد.