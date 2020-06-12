العثور على مقبرة جماعية لدبابات أمريكية حديثة في العراق... صورة

انتشرت صورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمقبرة جماعية للدبابات الأمريكية "التي لا تقهر" من طراز "أبرامز" في العراق.

ووفقا لواشنطن، فإن دبابات أبرامز لا تقهر ولا يمكن تدميرها من قبل أي عدو، ولكن الصورة التي انتشرت لمقبرة جماعية لهذا النوع من الدبابات في العراق، والتي تظهر عشرات الدبابات المدمرة الأمريكية، تدحض هذه الأسطورة.

دبابات أمريكية خارج عن الخدمة في العراق pic.twitter.com/UPppR5zdBb — freeya (@supportfreeya) June 12, 2020

ووفقا لموقع "آفيا برو"، فإن أمريكا عانت من قوات "حزب الله" والجماعات الأخرى الموالية لإيران، أو على أيدي تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا).

وأضاف الموقع، أنه في حال واجهت هذه الدبابات عدوا حقيقيا مزودا بأسلحة حديثة ومتطورة، فلن يبقى منها سوى الرماد.

وتظهر الصورة المنتشرة نحو 10 دبابات أمريكية من طراز "أبرامز"، حيث تعرض بعضها للضرر في الهيكل، ومنها من خرج عن الخدمة نهائيا، الأمر الذي يدل على تعرضها لهجوم عنيف ولم تستطع المقاومة.