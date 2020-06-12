كاد أن يحدث كارثة... صاروخ فرط صوتي أمريكي ينفصل عن طائرته

وقعت حادثة غير متوقعة، أثناء اختبار أحدث الصواريخ الأمريكية فرط الصوتية، والتي هي جزء من برنامج " HAWC".

ووفقا لصحيفة " Aviation Week"، فإن تطوير الصاروخ يقع على عاتق مكتب مشاريع البحوث المتقدمة (DARPA) التابع للبنتاغون بالاشتراك مع القوات الجوية.

A scramjet-powered missile developed under the joint DARPA/U.S. Air Force Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC) program was destroyed in a recent test accident, Aviation Week has learned. https://t.co/QJKouvNkST — Aviation Week (@AviationWeek) June 9, 2020

وأضافت الصحيفة أنه أثناء الاختبار في قاعدة إدواردز الجوية في كاليفورنيا، انفصل الصاروخ عن طريق الخطأ من القاذفة الاستراتيجية "بي-52".

وتابعت الصحيفة أن السبب المتوقع للحادثة مرتبط بالطائرة التابعة لسرب اختبار الطيران رقم 419، كمال أن الصاروخ وقع فوق موقع الاختبار.

ويشار إلى أن برنامج " HAWC" الذي يطور صواريخ فرط صوتية، متأخر عدة أشهر عن المخطط له.