مجلة أمريكية تسمي أقوى سلاح روسي في القطب الشمالي

أعلنت مجلة أمريكية عن السلاح الروسي الأقوى الذي تمتلكه قواتها العسكرية في منطقة القطب الشمالي.

وذكرت مجلة "ناشيونال انترست" في تقريرها أن سلاح روسيا الأقوى في منطقة القطب الشمالي لا تعد أسلحة فائقة الصوت، بل كاسحات الجليد الذرية التي تمتلكها.

فبحسب التقرير، تمتلك روسيا اسطولا كبيرا من كاسحات الجليد المميزة في تلك المنطقة والتي تعطيها ميزة التحرك السريع في المنطقة.

وعبر الخبير الأمريكي، كاليب لارسون، عن إعجابه بما تمتلكه روسيا اليوم في القطب الشمالي، مشيرا إلى أنه سلاح فتاك أوجده الاتحاد السوفياتي منذ سبعينات القرن الماضي.

وأشار لارسون إلى أن بعض كاسحات الجليد نووية وتتميز بمحطات الطاقة النووية التي لا تنضب، وبالتالي هي قوة استراتيجية لروسيا في المنطقة.