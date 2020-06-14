المعدات العسكرية الروسية تتجه من ألابينو إلى موسكو للمشاركة بالعرض العسكري... فيديو

تم نقل المعدات العسكرية الروسية المشاركة في العرض العسكري في ذكرى يوم النصر في الساحة الحمراء في 24 يونيو/ حزيران من موقع التدريب في ضاحية ألابينو إلى موقع مؤقت في موسكو، يقع في شارع نيجني منيفنيكي.

ومن المعدات التي تم نقلها: مدرعات "تيغر" و"تايفون-كي" مع وحدة التحكم عن بعد و"تايفون-في دي في" والمدرعات الناقلة بي تي إر-82أ ومنظومات الصواريخ "إسكندر-إم" و"يارس" و"بال" والمنظومة الصاروخية المدفعية "بانتسير-إس" ومنظومات الدفاع الجوي "إس-350" و"إس-400" ومركبات إم أو بي دي ومركبات إزالة الألغام عن بعد "ليستفا" وراجمات "تورنادو-إس" وقاذفات اللهب توس-2 والمركبات القتالية لإزالة الألغام إي إس دي إم وبالإضافة إلى مجموعة الدعم الفني.

من بين المعدات المجنزرة: دبابات تي-34-85 ومدافع سو-100 وتي-72بي3 وتي-89بي في إم وتي-90إم وبي إم دي-4إم وبي إم دي-إم دي إم وبي إم دي-2 ومع الوحدة القتالية "بيريجوك" وبي إم بي "كورغانيتس-25" مع الوحدة القتالية عيار 57 ملم وبي إم بي "أرماتا" مع الوحدة القتالية "كينجال" وراجمات "تورنادو-إس" وقاذفات اللهب توس-1أ وغيرها. وسيتم نقلها عن طريق سكة حديدية إلى محطة "بريسنيا" وبعدها إلى نيجني منيفنيكي، حسب قناة "زفيزدا" الروسية.

هذا العام، بسبب وباء الفيروس التاجي، ألغيت الأحداث الجماعية التقليدية في 9 مايو/ أيار، بما في ذلك العرض العسكري في الساحة الحمراء. تم تنفيذ الجزء الجوي فقط من العرض والألعاب النارية. في أواخر مايو، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العرض سيتم في 24 يونيو/حزيران. لم يتم اختيار هذا التاريخ عن طريق الصدفة: في هذا اليوم بالذات، قبل 75 عامًا ، تم العرض الأول بذكرى النصر.