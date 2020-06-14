روسيا تختبر مروحية "كا-52" مع أسلحة جديدة

تخطط روسيا لاختبار مروحية كا-52إم "أليغاتور" المحدثة التي سيتم تركيب أسلحة جديدة عليها، حسب بوابة المشتريات الحكومية.

نشر المركز الوطني لهندسة المروحيات "ميل وكاموف" معلومات عن شراء معدات لتصنيع واختبار مروحتين كا-52إم. تم إنشاء هذه النماذج على أساس مروحيات "أليغاتور" من الإنتاج الضخم.

تحتوي الطائرات المعدلة على أنظمة ملاحة وتحديد الهدف جديدة، بالإضافة إلى نظام تحكم في إطلاق النار ونظام اتصالات. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تزويدها بصاروخ كروز جديد. اسمها الآن "المنتج 305". وتقدر تكلفة العمل بنحو 153.5 مليون روبل.

في عام 2020 ، يجب أن تخضع المروحيات من الإنتاج الضخم للتحديث، وتم تحديد الموعد النهائي لاختبار كا-52إم التجريبية في نهاية سبتمبر/أيلول 2022.

سيسمح تحديث مروحية كا-52 باستخدام أسلحة جديدة والتعرف على الأهداف على مسافة أكبر. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تجهيز المروحية بخزانات وقود إضافية، مما سيزيد من مدى تحليق المروحية.

كا-52 "أليغاتور" هي مروحية استطلاعية وهجومية قادرة على تنفيذ المهام القتالية في أي طقس وفي أي وقت من اليوم. يمكن استخدامها ليس فقط لتدمير الدبابات والمعدات العسكرية والقوى العاملة للعدو، ولكن أيضًا لمحاربة مروحيات العدو والطائرات الأخرى.