الصورة الأولى لقاذفة اللهب "توسوتشكا" الروسية

ظهرت صورة قاذفة اللهب الروسية "توسوتشكا" الواعدة لأول مرة، وهي في العرض العسكري في ألابينو ضاحية موسكو.

وتختلف عن القاذفة توس-1 بالقاعدة. إذا كان يتم استخدام عجلات دبابة تي-72 ل"بوراتينو" و"سولنتسيبيك"، فإن "توسوتشكا" مثبتة على شاحنة "أورال" للطرق الوعرة، وهذا يزيد من قدرة حركة النظام.

Тяжелый огнемет нового поколения "Тосочка". Фото: Мария Москвицова pic.twitter.com/ubF2rxBggw — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) June 12, 2020

المركبة مشابهة للصورة التخطيطية ل توس-2 (اسم أخر لقاذفة اللهب) التي تم نشرها في وقت سابق.

يتم تركيب أنظمة الاتصالات وجهاز استقبال الملاحة عبر الأقمار الصناعية غلوناس في قمرة القيادة، بفضلها يمكن لـ "توسوتشكا" تلقي معلومات حول الأهداف من نظام القيادة والتحكم الآلي، وضبط إطلاق النار باستخدام الطائرات المسيرة، وتم تقليل وقت النشر القتالي.