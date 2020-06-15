روسيا تطور نسخة مائية من منظومة "تور-إم2"

أعلن قائد قوات الدفاع الجوي الروسية، ألكسندر ليونوف، أن روسيا تطور نسخة قادرة على السباحة من نظام الدفاع الجوي "تور-إم2".

وقال ليونوف في مقابلة مع مجلة "ناتسيونالنيا أوبورونا": "يجري تطوير نسخة "تور-إم2" على عجلات خاصة. المطلب الرئيسي من المركبة القتالية هو تخطي حواجز المياه عن طريق العوم".

بالإضافة إلى ذلك، أشار الجنرال إلى أنه لتجهيز وحدات الدفاع الجوي المنتشرة في القطب الشمالي والشمال الأقصى، سيتم تسليم أنظمة الدفاع الجوي "تور-إم2دي تي"، والتي تعد اليوم "ذات أهمية كبيرة" في سياق الاهتمام المتزايد لعدد من الدول في هذه المنطقة.

ويشار إلى أن المنظومة مزودة بـ16 صاروخ أرض — جو، وهي قادرة على ضرب أي أهداف جوية على ارتفاعات تصل إلى 10 وفي دائرة نصف قطرها يصل إلى 15 كم.

بالإضافة إلى ذلك، يتمتع نظام "تور" بمقاومة عالية للصقيع، حيث تم إنشاؤه للعمل في الظروف القطبية الشمالية. وتفيد التقارير أن نظام الصواريخ سيكون في حالة تأهب في وقت لاحق من هذا العام.