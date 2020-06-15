الأسطول الأمريكي يحاول مراقبة الغواصة الروسية "فيتياز" في خندق ماريانا

تمكن الصحفيون في القناة التلفزيونية "زفيزدا"، كانوا على زورق السحب التابع لأسطول المحيط الهادئ "فوتي كريلوف"، من تصوير رحلات طائرة التجسس والطراد. ومع ذلك، في الوقت الذي غاصت فيه "فيتياز" المسيرة، تأخر الأمريكيون.

وقال رومان سوكولوف، كبير المتخصصين في مكتب "روبين" للهندسة البحرية: "عندما دخلنا المنطقة، لم يكن هناك سوى سفينة من الصين. بعد مرور بعض الوقت، بمجرد أن بدأ نشر المعدات، ظهر طراد أمريكي".

وأشار سيرغي لابسار، مدير مشروع مؤسسة الأبحاث المتقدمة، إلى أن القاعدة الرئيسية للبحرية الأمريكية هي غوام، وتعتبر الولايات المتحدة هذه المنطقة بأكملها "منطقة مصالحها الاستراتيجية".

ومع ذلك، في الوقت الذي ظهرت فيه الطائرة الأمريكية، كانت "فيتياز-دي" تحت الماء.

يذكر أن، غواصة الأعماق الروسية المسيرة "فيتياز" غاصت إلى أسفل خندق ماريانا في 8 مايو/ أيار، ونزلت إلى عمق 10288 مترًا. على عكس جهاز Kaiko الياباني و Nereus الأمريكي، اللذين عملا سابقًا في الخندق، تعمل "فيتياز-دي" بشكل مستقل تمامًا وقادرة على التحرك في أعمق نقطة في المحيط العالمي ليس عموديًا فحسب، بل أفقيًا أيضًا.