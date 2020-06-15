تزويد أحدث مركبات قتال المشاة "تي-15" بقذائف موجهة "ذكية"

وصرحت مصادر في وزارة الدفاع لصحيفة "إزفستيا" الروسية بأن ذخيرة المركبة مع الوحدة القتالية "كينجال" عيار 57 ملم لأول مرة، ستشمل قذائف موجهة وذخيرة عالية الدقة مع نظام تفجير ذكي عن بعد.

هذا الأخير مجهز بنظام خاص مع الصمامات القابلة للبرمجة وهو خطير بشكل خاص على العدو في المباني والخنادق. في الوقت نفسه، يمكن استخدام قذائف تي-15 الموجهة من عيار 57 مم ليس فقط ضد المعدات الأرضية للعدو، ولكن أيضًا لضرب الطائرات المسيرة والمروحيات والطائرات وحتى الصواريخ، حسب الصحيفة.

ستكون ذخيرة الوحدة القتالية الجديدة التي يتم التحكم فيها عن بعد "دي أو إم بي-57" (كينجال) نحو ثمان قذائف موجهة.

وفقا للخبير العسكري أليكسي كلوبوتوف، فإن مركبة قتال المشاة تي-15 ستكون دعمًا ممتازًا لأحدث دبابة تي-14.

وقال الخبير: "على وجه الخصوص، يمكن لمدفع 57 ملم أن يطلق قذائف مجزأة شديدة الانفجار بمصهر قابل للبرمجة. إنه يسمح بتعيين مسافة التفجير، وتوجيه تيارات التجزئة إلى الهدف. مثل هذه الذخيرة ستزيد من فعالية المركبة القتالية في الحرب ضد القوى العاملة المعادية".