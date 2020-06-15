بروفة العرض العسكري الجوي الأخيرة في ألابينو...فيديو

أنهى الطيران الروسي التدريبات في ألابينو بالقرب من موسكو، استعدادا للعرض العسكري في موسكو.

أجرت أطقم الطائرات التدريب النهائي للعرض العسكري الجوي فوق ألابينو بالقرب من موسكو.

وقد شاركت 75 طائرة ومروحية روسية، بعيدة المدى، وخاصة بالنقل والطيران العسكريين.

شمل العرض الجوي طائرات من الجيل الخامس سو-57 ، وحاملات الصواريخ الاستراتيجية تو-160 وتو-95إم إس ومقاتلات سو-35إس وسو-30إس إم وميغ-29 وميغ-31 بمختلف التعديلات، وقاذفات سو-34 وسو-24إم، والطائرات الهجومية سو-25 ومروحيات كا-52 ومي-28إن ومي-35 وطائرات أخرى.

تم تنفيذ جميع الرحلات على ارتفاع 200-500 متر، بسرعات مختلفة من 200 إلى 550 كيلومترًا في الساعة، اعتمادًا على نوع الطائرة.

هذا العام، بسبب وباء الفيروس التاجي، ألغيت الأحداث الجماعية التقليدية في 9 مايو/ أيار، بما في ذلك العرض العسكري في الساحة الحمراء. تم تنفيذ الجزء الجوي فقط من العرض والألعاب النارية. في أواخر مايو، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العرض سيتم في 24 يونيو/حزيران. لم يتم اختيار هذا التاريخ عن طريق الصدفة: في هذا اليوم بالذات، قبل 75 عامًا، تم العرض الأول بذكرى النصر.