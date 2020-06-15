وزير الدفاع الياباني يعلن نيته التخلي عن الدفاع الصاروخي الأمريكي

أعلن وزير الدفاع الياباني، تارو كونو، عن عزمه التخلي عن نشر مجمعين أمريكيين أرضيين "إيجيس آشور" على أراضي البلاد بسبب التكلفة وتوقيت النشر وعدد من المشاكل التقنية.

ونقلت وكالة "كيودو" عن الوزير، قوله: "نعتزم وقف عملية النشر (لأنظمة الدفاع الصاروخية الأرضية) بسبب تكاليفها ومواعيد نشرها."

أحد الأسباب التي ذكرها كونو هو عدم القدرة على ضمان سلامة سقوط محرك إطلاق الصاروخ المعترض بعد إطلاقه. في الوقت نفسه، أكد الوزير أن أنظمة الدفاع الصاروخي إيجيس ستبقى على مدمرات قوات الدفاع عن النفس البحرية في البلاد.

قررت الحكومة اليابانية في عام 2017 نشر مجمعين أرضيين أمريكيين إيجيس آشور على أراضي البلاد. وكان من المقرر نشرها في محافظات أكيتا في الشمال الغربي وفي ياماغوتشي في جنوب غرب البلاد. وقدرت تكلفة كل تركيب بـ 100 مليار ين (نحو 890 مليون دولار)، ويخطط للتشغيل بحلول عام 2023.