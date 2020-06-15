سقوط مقاتلة أمريكية من طراز "إف-15" في بحر الشمال

تحطمت طائرة أمريكية اليوم صباحا في بحر الشمال بالقرب من مقاطعة يوركشاير الإنجليزية.

ولم يتم العثور على الطيار حتى الآن؛ وجاري التحقيق في أسباب تحطم الطائرة، حسب "سكاي نيوز".

حاليا، تم بدء عملية بحث وإنقاذ في موقع التحطم.

أفادت القوات الجوية الأمريكية أن طائرة F-15C Eagle تحطمت في الصباح، في حوالي 9.40.

وقال سلاح الجو "كانت الطائرة تنفذ رحلة تدريب وكان على متنها طيار واحد".

لم يتم العثور على الطيار حتى الآن. يتم التحقيق في أسباب تحطم الطائرة.