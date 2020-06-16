صقور روسيا "سو-27" تعترض القاذفات الأمريكية... فيديو

وصرحت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الاثنين، أن الجيش الروسي اكتشف أنشطة لقاذفات أمريكية "B-52H" وطائرات مراقبة واستطلاع فوق المياه الدولية لبحر البلطيق وطارت مقاتلاتنا لتتبعها.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن الرحلات الجوية تتم وفقًا للقواعد الدولية، وأضافت، أن الطائرات الأمريكية لم تنتهك الحدود الروسية.

وتنفذ الطائرات الاستراتيجية والاستطلاعية للقوات الجوية الأمريكية ودول الناتو تمارين تدعى "بالتوس-2020" فوق بحر البلطيق.