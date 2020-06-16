هل تصبح الدبابة الروسية الأحدث لؤلؤة الجيش الهندي؟

كتبت الصحيفة الصينية "سوهو" أن القلق بدأ يزداد من حقيقة أن الهند ستصبح أول مشتر للدبابات الروسية الحديثة من الجيل الرابع "أرماتا".

ووفقا للصحيفة، من المتوقع أن تقوم روسيا بتصدير الدبابة بشكل رسمي العام المقبل، ويمكن أن تصبح الهند أول مشتر لها. مضيفة أن الهند إلى هذه اللحظة اشترت من روسيا 464 دبابة من طراز "تي-90"، وهي الآن مهتمة بطلب نحو 500 دبابة حديثة من طراز "أرماتا" (تي-14).

وأشارت الصحيفة إلى أنه في حال اقتنت الهند هذه الدبابة ستكون بمثابة لؤلؤة للجيش الهندي.

ومع ذلك، قالت الصحيفة أن الهند ليست مستعدة للقيام بأي عمل دون اللجوء إلى الولايات المتحدة، حيث حاول السياسيون الأمريكيون مرارًا تهديد الهند بعقوبات في حال شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400".

في المقابل، كان يتوجب على الهند توقيع عقود عسكرية ضخمة مع الولايات المتحدة، لكي لا يتم توقيع عقوبات ضدها من قبل الجانب الأمريكي.

الجدير بالذكر أنه إلى الآن لا يوجد تأكيد رسمي هندي حول الاستعداد لشراء ما يصل إلى 500 دبابة روسية حديثة من الجيل الرابع.