الجيش الروسي بصدد تسلم بزات عسكرية جديدة من الجيل الثالث

كشف المدير العام لشركة "تسنيتوسماش" الروسية المتخصصة بمعدات العسكرية، ألبرت باكوف، أنها بصدد تطوير أزياء ومعدات عسكرية جديدة للجيش الروسي من الجيل الثالث لتحل مكان بزات الجيل الثاني "راتنيك" العسكرية.

وأشار باكوف خلال مقابلة حصرية مع وكالة "سبوتنيك" أن الشركة تقوم بتطوير بزة عسكرية جديدة ومعدات أخرى لتحل مكان الزي الأخير "راتنيك" وستكون جاهزة خلال شهر ديسمبر/كانون الأول القادم.

وقال باكوف: "أعتقد أنه بحلول ديسمبر/كانون الأول ستتسلم وزارة الدفاع الروسية بزات عسكرية جديدة من نوع "سوتنيك" وسيتم تجربتها من قبل القوات العسكرية، وتعد هذه البزات من الجيل الأحدث والأكثر تطوا مقارنة بسابقاتها".

وبحسب باكوف فإن المواعيد المخطط لها لتسليم الكميات الكبيرة من البزات العسكرية الجديدة ستكون بين عامي 2020-2023.

وأكد باكوف أنه بعد الموافقة على المهمة التكتيكية والتقنية، ستبدأ وزارة الدفاع في الاتحاد الروسي إجراءات تحديد المقاول.

وتعد "راتنيك" أحدث التقنيات التي قام بتصنيعها الجيش الروسي، كما أنها توفر كل ما يلزم الجندي في أرض المعركة، وتساعد الجندي على الصمود أثناء المعركة من خلال حمايته من الإصابات. وتغطي بزَّة "راتنيك" 90 في المائة من جسم الجندي.